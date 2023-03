Zakład Gospodarki Komunalnej rusza z wiosennymi porządkami. Na początek w ruch poszły miotły. Ale już od poniedziałku na ulicach miasta powinny się pojawić zamiatarki – o ile pogoda na to pozwoli. Spółka jednak uspokaja – pojazdy sprzątające będą porządkowały nasze ulice w trakcie najmniej ruchliwych godzin na drogach.

Żeby w mieście było czysto, musi się zmienić świadomość niektórych zielonogórzan. Jakie porządkowe grzeszki mają na sumieniu mieszkańcy naszego miasta? Mówi o tym Krzysztof Sikora, prezes ZGK w Zielonej Górze.

Wyrzucamy jakąś elektronikę do zbiórek, do których nie powinny trafić. A jeszcze później do nas są pretensje, że czegoś nie zabraliśmy. Choć staramy się brać ile możemy. Staramy się też edukować mieszkańców. Ale widać, że takich “wystawek” jest mniej.