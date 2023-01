Czy Samorządowe Lubuskie coś znaczy w sejmiku województwa lubuskiego. Takie pytanie postawiliśmy dziś radnej wojewódzkiej tego klubu Aleksandrze Mrozek.

W Radiu Index rozmawialiśmy m. in. o tym, czy opozycja może mieć jakikolwiek wpływ na działalność zarządu. Co na to Mrozek? – Punktujemy zarząd województwa – mówiła nasza rozmówczyni.

Jest to jedyny klub, który punktuje zarząd województwa. Chodzi o to, by poszedł sygnał do mieszkańców: obiektywnie oceńcie zarząd województwa. To nie może być tak, że na ustach demokrację, dialog, a w praktyce nie umiemy tego poprowadzić. Prezydium sejmiku jest bierne i nie powinien tłamsić dyskusji i dialogu.

Mrozek negatywnie oceniła działania zarządu województwa lubuskiego twierdząc, że nie wsłuchuje się w krytyczne opinie. Dodajmy, że „Rozmowa na 96 FM” w Radiu Index od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.