To już ponad 28 godzin od kiedy Rademenez rozpoczął wielkie rapowanie. Wielkie bo trwające aż 36 godzin. Zielonogórzanin chce w ten sposób pobić rekord Guinessa. Czy się uda? Dowiemy się około godziny 21.

Walka o tytuł mistrza rapowania rozpoczęła się w sobotę punktualnie o godzinie 9. Od tamtej pory Rademenez powiedział nie tylko już tysiące słów, ale też przeprowadził kilka wywiadów. W fotelu gościa zasiedli miedzy innymi prezydent Janusz Kubicki, Kamila Winkler z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury oraz aktorka Anna Haba. W planie znalazło się także przepytanie jednego z naszych radiowców. Padło na Marcina Krzywickiego, szefa newsroom’u Radia Index.

Na ostatniej prostej do pobicia rekordu przez Rademeneza zaplanowano również kilka słów o zbiórce na rzecz dzieci z SMA, o pogromcach bazgrołów oraz Teatrze Lalka w trasie.

Dodajmy, że przygotowania do wydarzenia trwały od kilku miesięcy. W próbę bicia rekordu zaangażowanych zostało kilkadziesiąt wolontariuszy. A wszystko to, co się dzieje w Hydrozagadace możecie podglądać za pośrednictwem naszych kamer.