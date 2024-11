Czy w Zielonej Górze dojdzie do reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta? Wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie.

Młodzi ludzie z zielonogórskich szkól napisali petycję do Rady Miasta z prośbą o przywrócenie takiego organu. Odbyło się już pierwsze spotkanie w ratuszu z młodzieżą z naszego miasta. Prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego zapytaliśmy, co zrobić, by taka rada przetrwała.

Tak wiem, to jest ogromne wyzwanie. Potrzeba interaktywności i transparentności. To jest wsłuchanie się w głos młodych. Młodzieżowe rady działają w Polsce. Jeśli damy dobry zaczyn, to młodzi ludzie to poprowadzą.

W powrót młodych wierzy m. in. radny Radosław Brodzik, na co dzień przewodniczący Komisji Wniosków i Petycji, do którego napisali młodzi ludzie. Brodzik twierdzi, że celem spotkań młodych ludzi w ratuszu mogłoby być stworzenie jak najszerszej oferty spędzania czasu w mieście.

Okazuje się, że pomiędzy 8 a 12 rokiem życia mamy trochę ofert, ale dla nastolatków do 17-18 roku życia ta oferta powinna być jeszcze bardziej rozbudowana.

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta „dorośli” radni będą głosować nad projektem powołania do życia rady. Młodzi zielonogórzanie spotkaliby się z kolei na pierwszym posiedzeniu w styczniu przyszłego roku. Swoich przedstawicieli miałoby 21 uczniów szkól ponadpodstawowych.