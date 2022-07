Zielonogórzanie od kilku dni zastanawiają się co to za nietypowe urządzenie stanęło na skwerze u zbiegu dwóch ulic – Wyszyńskiego z Węgierską. Wyjaśniamy – jest to nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

I choć żaden z zapytanych przez nas zielonogórzan o tym nie wiedział, to komentarzy między innymi na temat lokalizacji już nie brakuje.

Stacja stanęła tuż obok ogromnego napisu „Osiedle Przyjaźni”. Czy okaże się ono przyjazne także dla powietrza – można to sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyniki pomiarów znajdziecie w strefie „miasto Zielona Góra”. Są one uaktualniane co godzinę.