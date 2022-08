Tradycja komedii w Polsce sięga lat 20. XX wieku. Właśnie wtedy powstawały pierwsze kabarety czy teatry komediowe. Wraz z upływem czasu ta forma rozrywki ewoluowała i obecnie ogromną popularnością cieszy się stand-up. Z okazji Dnia Opowiadania Żartów postanowiliśmy sprawdzić, czy można żyć z rozbawiania ludzi.

Stand-up jest komediową formą artystyczną, która polega na monologu artysty przed publicznością. Alex Niebrzegowski zajmuje się tym od lat i o swojej pracy mówi jako o powołaniu, dzięki któremu niesie uśmiech i dobry humor ludziom.

Moja praca to akurat też jest pasja i polega właśnie na tym, żeby rozmawiać z ludźmi, bawić ich. Co może być przyjemniejszego, niż na przykład widzieć czyjś uśmiech, czyjeś szczęście, czyjeś zadowolenie z tego co ty robisz, co ty mówisz. To jest ekscytujące, jest fajne. Jest to misja dlatego że robisz coś, co jest w zgodzie z tobą, nie boisz się tego, żeby wyjść na scenę, nie boisz się tego, żeby mówić do ludzi. No bo czego się bać tak naprawdę? Jeśli oni ci odpowiedzą, to odpowiedzą ci w jakiś sposób, który jest zgodny z nimi. Więc ja też staram się na to reagować, nie stać na scenie jako alfa i omega, bo ja znam wszystkie prawdy, bo ja wszystko wiem. Tylko na zasadzie – słuchajcie, ja postrzegam to tak, a jak wy to na przykład postrzegacie?