Częstochowscy radni przyjęli uchwałę, w której apelują o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Czy podobną drogą – w poszukiwaniu oszczędności – może iść Zielona Góra? To pytanie usłyszał w Radiu Index Tomasz Nesterowicz.

Radny miejski Nowej Lewicy byłby zwolennikiem takiego rozwiązania w naszym mieście. Jak ocenia szanse na realizację tego pomysłu w Zielonej Górze?

Moim zdaniem zerowe. Miałem przykład dyskusji na temat in vitro. Swoją drogą, gdyby in vitro zostało wprowadzone wtedy, kiedy złożyłem projekt uchwały, właśnie dzięki prezydentowi Częstochowy, to w tej chwili byłoby ok. 200 zielonogórzan więcej, według moich obliczeń. To się nie zadziało ze względów światopoglądowych. Moim zdaniem takimi rzeczami nie powinno zajmować się ani państwo, ani samorząd.