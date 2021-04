Ciąg dalszy sporu na linii klub koszykarski Enea Zastal BC Zielona Góra – miasto. Dziś w porannej “Rozmowie na 96 FM” Janusz Jasiński – szef zielonogórskiego klubu – stwierdził, że klub nie może liczyć na pomoc miasta.

Przypomnijmy, miasto ogłosiło konkurs dla obu zielonogórskich klubów ekstraligowych: żużlowego Falubazu i koszykarskiego Zastalu. Warunkiem jest m. in. poddanie się audytowi miejskiemu. Janusz Jasiński stwierdził, że prezydent Janusz Kubicki nie ma ochoty wspierać klubu:

Gdyby chciał pomóc, to pomógłby nam tak, jak żużlowi w ubiegłym roku. we wrześniu przyznałby nam od ZWIK-u 500 tysięcy złotych. Tyle dostał Falubaz, nam nie dostaliśmy ani złotówki na 59 meczów. Tam nie było żadnego audytu. 25 marca napisaliśmy do pana prezydenta, do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi. Miasto robi uniki, aby nam tych pieniędzy nie przekazać.