Czy miasto zorganizuje za dwa lata obchody 800-lecia istnienia?

Zerknijmy do kart historii. W 1222 roku nastąpiła pierwsza wzmianka o Zielonej Górze, zaś w 1323 roku Zielona Góra nabyła prawa miejskie. Co z tym jubileuszem? O to pytaliśmy Janusza Kubickiego. Prezydent miasta stwierdził, że są różne pomysły, ale w tej chwili najważniejsza jest walka z pandemią koronawirusa.

Rozmawialiśmy już o tym, ale świat się zmienił i teraz wszystko zeszło na dalszy plan. Ale pamiętam o tych rocznicach. Radni Paweł Wysocki i Andrzej Brachmański oraz Tomasz Czyżniewski proponowali, abyśmy przetłumaczyli i wydali kronikę miasta. Dziś wszystko nam się pozmieniało.

Pomysł ma także inny z zielonogórskich radnych – Marcin Pabierowski, który zwrócił się do prezydenta o odnowienie ceglanego domku winiarskiego na Wzgórzu Winnym.