– Nasza branża umiera, ale staramy się robić wszystko, by wyjść obronną ręką – mówi Rafał Kasza, zielonogórski radny i restaurator, który był gościem audycji „Mamy nosa do biznesu”.

Kaszę pytaliśmy o zamknięcie punktów gastronomicznych po wejściu Polski do tzw. czerwonej strefy. Czy branża jest skazana na upadek?

Branża gastronomiczna musi być silna, a ludzie silnie psychicznie, żeby to znosić. Wiele osób będzie chciało zawalczyć. To już trzeci lockdown. Działalność na wynos to kropla w morzu potrzeb.