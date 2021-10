Temat zamknięcia cmentarzy na Wszystkich Świętych porusza coraz więcej osób. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział ostatnio, że zeszłoroczna sytuacja związana z zamknięciem nekropoli z dnia na dzień już się nie powtórzy. Nie uspokoiło to jednak opinii publicznej.

Chodzi o to, że Minister zdrowia wciąż nie dał jasnej odpowiedzi czy rząd planuje cmentarze znów zamknąć. A co na to zielonogórzanie? Czy ich zdaniem cmentarze powinny być otwarte?

W zeszłym roku, w związku z nagłą decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy, ogromne straty finansowe ponieśli przede wszystkim sprzedawcy kwiatów oraz zniczy.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska