Jeśli już dziś zaczynacie weekend lub po prostu jesteście spragnieni wrażeń po południu i wieczorem Lato Muz Wszelakich. W parku pałacowym w Kisielinie kolejna potańcówka, która tradycyjnie startuje o 17:30. To nie wszystko.

W bibliotece Norwida spotkanie z Książką na leżaku i autorem Pawłem Brolem to o godzinie 18.

A o 19 do wyboru Pub Quiz lub kolejna odsłona VIII festiwalu Corno Brass Music w dużej sali Lubuskiego Teatru. A o co chodzi z tym Corno o którym mówimy cały tydzień? Wyjaśnia Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Corno to po włosku róg, a brass to po prostu mosiądz czyli tworzywo, z których robi się instrumenty. Potocznie wśród muzyków mówi się, że ktoś gra “na brassach” czyli na instrumentach dętych blaszanych

Również o 19 po sąsiedzku bo za ścianą na placu teatralnym recital Moniki Mariotti pt. Spaghetti Pologneze.

Cykl “Odwiedziny w urodziny”. Tym razem Monika Mariotti polska aktorka włoskiego pochodzenia, która podczas recitalu “Spaghetti Pologneze” zagra i zaśpiewa największe hity

Weekend zapowidada się imponująco bo imprez na, które warto się wybrać nie brakuje. Szczegółowy plan 8. tygodnia Lata Muz Wszelakich znajdziecie tutaj