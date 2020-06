Konsultacje w sprawie kąpieliska w Ochli wchodzą w nową fazę. Po pierwszej ankiecie dla mieszkańców, dotyczącej atrakcji na miejskiej plaży, przyszła kolej na wybór projektu. Cztery pracownie architektoniczne przygotowały koncepcje odnowy kąpieliska.

Projekty zostały opracowane w oparciu o dotychczasowe opinie zielonogórzan. Obejmują m.in. podział obiektu na strefę dla dzieci i strefę rekreacyjną, utworzenie parku do wodnych akrobacji czy budowę domków letniskowych.

Teraz przechodzimy już do głosowania na koncepcję, ale dalej będziemy chcieli, żeby mieszkańcy głosowali też na elementy z tych koncepcji. Mamy cztery koncepcje, oddajemy głos na jedną i jeszcze sześć elementów do wyboru. Głosować będzie można poprzez „Łącznik Zielonogórski”, będzie tam formularz, który będzie można wysłać. Przed ratuszem będzie urna – do niej można wrzucić formularz z „Łącznika”, ale będą też karty do głosowania. Można też zagłosować przez internet.