Jeśli w przedświątecznym zgiełku znajdziemy chwilę na przeczytanie książki lub obejrzenie filmu, możemy skorzystać z biblioteki Norwida. Od tego tygodnia działają również filie przy ulicy Ptasiej, Podgórnej, II Armii i na osiedlu Pomorskim. Czytelnicy nie mają jednak wolnego dostępu do półek.

Książki, filmy lub audiobooki możemy wypożyczać przy minimalnym kontakcie z bibliotekarzem.

Są trzy formy – można zamawiać książki i inne materiały biblioteczne zarówno przez katalog elektroniczny, jak i mailowo i telefonicznie. Czyli można na przykład zadzwonić do naszej filii, agendy czy Działu Udostępniania w gmachu głównym i zarezerwować pozycję. Następnie należy się umówić na odbiór książki czy innego materiału i w godzinach otwarcia biblioteki po prostu po nie przyjść.

Materiały, które chcemy oddać do biblioteki, możemy wrzucać do biblioboxu – czerwonej skrzynki przed gmachem głównym, a także do pojemników w filiach. Zbiory wrócą na półki po 3-dniowej kwarantannie.

Do biblioteki będziemy mogli wybrać się także między świętami a sylwestrem.

Od Wigilii biblioteka nie będzie otwarta, nie będzie można wypożyczać naszych zbiorów. Natomiast między świętami a Nowym Rokiem oczywiście zapraszamy. Warto sprawdzić godziny, ponieważ one troszeczkę różnią się od tego, jak funkcjonowaliśmy przed pandemią. Po Nowym Roku będzie dodatkowo rozszerzona działalność biblioteki. Najprawdopodobniej zmienią się troszeczkę godziny i więcej filii będzie otwartych.

Do końca tego roku pozostaną zamknięte filie przy ulicy Kokosowej, Spawaczy, na Chynowie i Jędrzychowie.