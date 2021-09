Zielonogórska Wataha poszukuje czirliderek. Czyli dziewczyn, które będą wspierać naszych futbolistów amerykańskich podczas ich rozgrywek. Zanim jednak czirliderek wyjdą na boisko, muszą trochę potrenować. Warsztaty dla nich prowadzone są w studiu tańca Basi Mieszalskiej.

Instruktorka tańca obala tym samym mit, że czirliderki to tylko „pomponiary”. Według Mieszkalskiej są to takie same tancerki, jak w przypadku pozostałych stylów tańca.

Chcemy zmienić wizerunek dziewczyn. Przede wszystkim żeby były dobrymi tancerkami. Już są. Czasami jednak są traktowane z góry, jeśli ktoś ich nie widział.

Istruktorka tańca zwróciła uwagę również na to, że taniec nie należy dziś do najbardziej popularnych form aktywności. Choć nadal nie brakuje chętnych.

Kiedyś był boom na taniec, wtedy było mniej tez aktywności pozalekcyjnych. Teraz jest wszystkiego bardzo dużo. Rozkłada się to na angielski, basen, taniec. Bo wszyscy muszą coś robić.

Mieszkalska zaznacza, że taniec to nie tylko przyjemność. To także poprawa naszej postawy, nabywanie świadomości ciała oraz poprawa kondycji fizycznej.