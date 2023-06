Lubuski Teatr dołączył do programu „Kultura bez barier”. W związku z tym w repertuarze pojawia się coraz więcej spektakli z udogodnieniami w postaci tłumaczenia na język migowy i audiodeskrypcji. Nie zabraknie ich także w czerwcu.

Projekt „Kultura bez barier” jest skierowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, które nie mogą wybrać się, np. do teatru, bez dodatkowych udogodnień. Lubuski teatr zauważył potrzebę wprowadzenia tłumaczenia na język migowy oraz audiodeskrypcję, aby nikogo nie wykluczać z wydarzeń kulturalnych. Więcej o tym programie mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Lubuski Teatr od pewnego czasu przystąpił do projektu „Kultura bez barier”. Jest to projekt polegający na tym, że nasze spektakle są przystosowywane dla osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej w repertuarze naszego teatru zaczynają pokazywać się spektakle, które właśnie te udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami posiadają.

W czerwcu widzowie ze specjalnymi potrzebami będą mogli obejrzeć dwa spektakle, które zostały dla nich przystosowane. Jednym z nich są „Stworzenia sceniczne” 4 czerwca.

Piękny spektakl z piękną dekoracją, z piękną muzyką, z pięknym, nastrojowym klimatem. Spektakl opowiadający historię kobiet, które zaczynają wpływać na to, co się dzieje. Zaczynają funkcjonować, zaczynają mieć możliwość grania w spektaklach i zaczynają po prostu pokazywać swoje miejsce, że one są.

Jednak to nie koniec udogodnień. Przed każdym spektaklem z audiodeskrypcją i/lub tłumaczeniem na język migowy odbywają się dodatkowe, 45-minutowe warsztaty.

Przed spektaklem, o godzinie 18:15, odbędzie się warsztat, w czasie którego te osoby będą mogły poznać dekoracje, będą mogły wejść sobie na scenę, dotknąć tego, co tam się dzieje. Osoba, która będzie prowadziła te warsztaty, opowie o właśnie wystroju, czyli o scenografii, opowie troszeczkę o spektaklu. Te osoby będą mogły sobie przybliżyć to, co później będą mogły obejrzeć.

Kolejnym spektaklem z udogodnieniami będzie bajka dla dzieci pt. „Akademia Pana Kleksa”. Najmłodsi widzowie 4 czerwca będą mogli ją obejrzeć z tłumaczeniem na język migowy oraz audiodeskrypcją.

Spektakl opowiada historię Adasia, który ma problemy. Chciałby dobrze funkcjonować w tym świecie. Jest to taka kolorowa, muzyczna bajka, która przenosi nas w podróż do świata, gdzie dziecko nie tylko jest dzieckiem, ale także jest partnerem do rozmowy dla tego dorosłego widza. Myślę, że każdy powinien przyjść, żeby zobaczyć, jak wygląda tolerancja, jak powinniśmy rozmawiać z dzieckiem.

Bilety na takie spektakle zarówno dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak i dla ich opiekunów są w cenach biletów ulgowych.