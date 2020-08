Trzecia edycja projektu „100 dni na free” przekroczyła już półmetek. W tym roku akcja rapera Rademeneza, czyli Radosława Blonkowskiego, jest związana z promocją lokalnego biznesu, który zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa. Radek odwiedza różne firmy i instytucje i rapuje o nich, by zachęcić do korzystania z tego, co oferują. Był m.in. w klubach muzycznych, sklepach i ośrodkach kultury. Elementem akcji jest też premiera teledysku „Życzę Ci”.

Rademenez oczywiście jeszcze nie ujawnia swoich życzeń ani innych szczegółów klipu. Mamy je poznać dziś, 11 sierpnia o 20:30, w trakcie pokazu na Placu Teatralnym.

Mogę zdradzić, że w teledysku zagrało 17 osób. Jak to będzie wyglądało, gdzie było kręcone? Było kręcone w Zielonej Górze oraz w jednej miejscowości pod Zieloną Górą, ale jak ktoś zobaczy, to powie, że to jest niemożliwe. Dlatego nie zdradzam, bo byłby to lekki spojler. Fajnie będzie, jeżeli po prostu zobaczycie ten klip. Jest on o czymś, co wydaje mi się bardzo ważne w naszym życiu. Zachęcam, żeby przesłuchać sobie na spokojnie, obejrzeć, być na Placu Teatralnym.

Dla tych, którzy nie będą mogli przyjść na premierę – dobra informacja: teledysk będzie dostępny również w internecie od godziny 22:00. Autorem zdjęć i reżyserem klipu był Oskar Kozłowski, muzykę stworzył artysta pod pseudonimem Greg Music.

Rademenez przygotowuje się też do wydania płyty, na której znajdzie się właśnie kawałek „Życzę Ci” i inne utwory. Będzie to finał akcji „100 dni na free”. – Praca wre, robi się coraz ciekawiej – zapowiada raper.