Zielonogórzanie będą mogli wymienić stare „kopciuchy” na nowoczesne źródła ciepła. Wszystko w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Dziś w Radiu Index na ten temat rozmawialiśmy z Mariuszem Herbutem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, że wnioski na realizację projektu mogły składać samorządy, jednak jak się okazuje nie wszystkie w województwie lubuskim to uczyniły. A my Mariusza Herbuta pytaliśmy o to, do kiedy funkcjonować ma program.

Program funkcjonuje do końca 2026 roku, oczywiście to już jest taki rok rozliczeniowy. Do końca 2025 muszą być wykonane instalacje. Nieprzystąpienie samorządu danego powoduje, że taki “Kowalski” nie będzie mógł skorzystać z takiej substancji.

Dodajmy, że do Zielonej Góry w ramach projektu trafi ponad 1,5 miliona złotych.