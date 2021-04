Dziś rozpoczynają się półfinały play-off w Energa Basket Lidze. Półfinały, jakich jeszcze w historii rozgrywek nie było. Cztery najlepsze zespoły sezonu spotykają się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w tzw. bańce najpierw zagrają o przepustki do finału.

Rywalem Enei Zastalu BC będzie WKS Śląsk Wrocław, czyli zespół, który w tym sezonie jako jedyny z grona polskich ligowców zdołał wygrać w Zielonej Górze. Marek Hossa, dziennikarz TVP3 Gorzów, a także trener koszykówki w SKM-ie Zastal uważa, że faworytem są zielonogórzanie, ale łatwo nie będzie, bo Śląsk ma swoje atuty. Zwłaszcza na obwodzie.

Bardzo mocno obwód ze Stuartem i Gibsonem na czele. Duże zagrożenie i penetracją z góry i rzutem za trzy. Po zmianach w Zielonej Górze widzę małą przewagę po stronie Śląska, aczkolwiek uważam, że sposób, w jaki my bronimy nie będzie ułatwiał tym zawodnikom gry. Elijah Stuart pokazuje, że nie jest zbyt równym zawodnikiem. Liczę, że te nasze sposoby obrony zadziałają na niego. Jeżeli patrzymy na strefę podkoszową, to tutaj uważam, że mamy niesamowitą przewagę. Przewagi Geoffreya Groselle’a i Rolandsa Freimanisa są bardzo duże. Rzadko obserwuje się zawodników, którzy tak dobrze potrafią grać tyłem.

Zastal idzie na pierwszy ogień i we wtorek zagra mecz nr 1. W drugiej parze, która zacznie dzień później Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski zmierzy się z Legią Warszawa. Hossa uważa, że mimo, iż turniej jest zamknięty dla publiczności, miejscowa hala będzie sprzyjać Stali.

Jak trener Tabak powiedział, tracimy możliwość własnego parkietu. Tylko ci, którzy nigdy nie grali i nie trenowali w koszykówkę we własnej hali wiedzą, z czym to się je. I przewagę straciliśmy mimo tak dobrego sezonu zasadniczego. Nie ma żadnego neutralnego terenu, nie łudźmy się. Teren jest Ostrowa, teren jest zawodników, którzy na co dzień tam trenują. Kosze są obrzucane. Wszystko, co jest trenowane, odbywa się w tej hali. Przewagę będzie miał zespół z Ostrowa.