Już za miesiąc pięcioboiści z Zielonej Góry będzie walczyć o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

To zawodnicy ZKS-u Drzonków i jednocześnie studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego – Natalia Dominiak i Kamil Kasperczak. Nominowani sportowcy nie kryją podekscytowania, że to właśnie im przypadł honor reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Jak mówił nam Kamil Kasperczak, z Francji planuje wrócić z medalem.

Jest to ogromna radość, co najważniejsze jest to spełnienie jednego z moich sportowych marzeń. Kolejnym marzeniem jest medal olimpijski. Jestem w tym sezonie bardzo mocny, więc mam nadzieję, że na IO będę mógł spełnić swoje kolejne sportowe marzenie.