W 2021 roku w Polsce ponad 3 miliony osób było chorych na cukrzycę, zaś nawet około miliona osób nie wie o swojej chorobie. Na całym świecie zachorowalność wśród dzieci na cukrzycę typu 1 z każdym rokiem wzrasta.

Lekarz diabetolog Ewa Malarek i Olga Arcikiewicz-Mosiądz prezeska stowarzyszenia „Po drugiej stronie cukru” pracują z dziećmi z cukrzycą i ich rodzicami. Jak przyznaje Ewa Malarek, bardzo ważne jest, aby dzieci chore na cukrzycę miały szansę się zintegrować. Świadomość młodego człowieka, że nie jest wyobcowany w chorobie i nie tylko on zmaga się trudnościami tej przypadłości to ogromna wartość dodana.

Staramy się edukować – udało nam się zorganizować konferencje edukacyjne nt. cukrzycy. Jedna była skierowana do nauczycieli, do opiekunów dzieci, jedna była do lekarzy rodzinnych. Więc ta edukacja to jest nasz taki główny cel, ale nie tylko. Oczywiście wsparcie – wsparcie rodzin, wsparcie dzieciaków, próba pomocy psychologicznej – też takie warsztaty mieliśmy.

Działaczki spotykają się również z zarzutami, jakoby przedstawiały życie z dzieckiem z cukrzycą jako pogodne i bezproblemowe. Tymczasem jest to ciągły strach o dziecko i wiele bezsennych nocy, spędzonych na mierzeniu poziomu cukru. Mówi Olga Arcikiewicz-Mosiądz.

Diagnoza wywraca nam życie do góry nogami, my mamy dodatkowych obowiązków od dwóch do trzech godzin, które my musimy wykroić z tego normalnego czasu 24h. Nikt nam nie daruje czegoś więcej na to, żeby się opiekować dziećmi, na to żeby mierzyć, kontrolować, żeby przypominać, żeby zmieniać wkłucia i ustawienia w pompie, żeby pamiętać o wizytach u pani doktor, co się czasami zdarza, że się zapomina, bo tego tyle jest.