Z okazji przypadającego w tym tygodniu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do swojej siedziby na spotkanie edukacyjne. Jest ono skierowane do wszystkich, a szczególnie do osób zmagających się z cukrzycą.

O szczegółach wydarzenia opowiada Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa lubuskiego oddziału NFZ.

Będzie możliwość porozmawiania z edukatorami – osobami, które z cukrzycą żyją od lat i czują się świetnie. Będą oni dzieli się swoimi doświadczeniami, trudnościami. Będziemy również mówić o tym, jak zapobiegać cukrzycy. Przypomnimy też, jak korzystać z portalu diety NFZ.

Uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat cukrzycy, ale również skorzystać z bezpłatnych pomiarów glukozy i ciśnienia tętniczego. Spotkanie odbędzie się jutro w godzinach 11:00–13:00 i jest otwarte dla każdego.