Od niedawna w mediach słychać, że w polskich sklepach brakuje cukru – postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja cukrowa w Zielonej Górze.

W sklepach spożywczych na zielonogórskim deptaku i w pobliżu rzeczywiście cukru brak. Na kilka sprawdzonych miejsc tylko w jednym znaleźliśmy cukier w kostkach. W pozostałych – pustki. Nieco lepiej wygląda sytuacja związana z cukrem brązowym, ale i tego na półkach jest niewiele.

Nasza reporterka, Joanna Nawlicka zapytała mieszkańców o to, jakie zapasy cukru mają w swoich domach.

Dobrym sposobem na radzenie sobie z brakiem cukru są jego nieużywanie lub ograniczenie, z pewnością może to wyjść na zdrowie. Do codziennych wypieków czy herbaty zachęcamy do używania alternatyw – cukier brązowy, miód czy erytrytol.