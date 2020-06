Zdjęcia dzików wyraźnie zadomowionych w różnych obszarach Zielonej Góry bez trudu można znaleźć w internecie. Problem jest duży, jak zamierza sobie z tym poradzić miasto?

Janusz Kubicki w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM przyznał, że jest zwolennikiem odstrzału.

Przepis prawa zabrania nam strzelania do dzików w mieście i zabrania nam wywożenia dzików z miasta, bo jest ASF. Co mamy z takimi dzikami zrobić? Tzw. zielona część społeczeństwa wymusiła pewne rozwiązania, które zabraniają pewnych rzeczy i dlatego problem jest. Ja uważam, że nie ma innego wyjścia, jestem zwolennikiem, żeby po prostu je odstrzelić. Na każdym osiedlu jest z tym problem.

Prezydent poinformował, że miasto zwróciło się z pismem do wojewody o zezwolenie na odstrzał.

Bo inaczej my sobie z tym problemem nie poradzimy. Co możemy z tymi dzikami zrobić? Zabronić im wchodzenia do miasta? Trzeba je odstrzelić, nie ma na to innego rozwiązania.