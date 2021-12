Jednym ze świątecznych obyczajów, który stał się już tradycją, jest obdarowywanie bliskich prezentami. Niestety nie zawsze są one trafione i wtedy pojawia się myśl “co z nimi zrobić?”

Jak mówi Agata Franc, promotor sprzedaży, nietrafione prezenty świąteczne zwracane są do sklepów zazwyczaj zaraz po ich otwarciu po przerwie świątecznej.

W grudniu jest najgorętszy okres handlowy tak naprawdę, ludzie często kupują prezenty masowo. Często są to pomysły nieprzemyślane, tak naprawdę nie zrobią researchu co chciałaby dana osoba i z tego powodu bardzo często zdarzają się zwroty tego produktu. Czasami lepiej dać kartę podarunkową, żeby ta osoba sobie wykorzystała tą kwotę na produkt, który naprawdę chce, a nie że będzie to prezent nietrafiony i dostaniemy za chwilę zwrot.