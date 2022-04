Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali z Arged BM Stalą Ostrów 86:85 w hicie Energa Basket Ligi. Kibiców martwi jednak stan zdrowia kilku koszykarzy.

Już przed spotkaniem wiadomo było, że nie zagra David Brembley. Kapitan drużyny złapał wirusa, i nie był zdolny do gry. W trzeciej kwarcie urazu łydki nabawił się Nemanja Nenadić, a pod koniec meczu uderzony został Devyn Marble.

Co ze zdrowiem koszykarzy? Pytamy dyrektora klubu Kosmę Zatorskiego.

Na tę chwilę nie możemy zbyt wiele powiedzieć o stanie zdrowia Nemaniji i Devina. Dziś przejdą szczegółowe badania. Jeśli chodzi o Davida, to jest to tylko wirus i szybko powinien powrócić do drużyny. Trzymamy kciuki za powrót kapitana.