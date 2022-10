Czy Zielona Góra jest przygotowana do dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku potencjalnego zagrożenia radiacyjnego?

Powracamy do tego tematu, który być może niepokoi mieszkańców z uwagi na wojnę rosyjsko-ukraińską. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Grzegorzem Maćkowiakiem. Doradca wojewody lubuskiego uspokaja: w lubuskiem nie zabraknie jodku potasu.

Rzeczywiście, rząd zabezpieczył tę sytuację przez wojewodów. U nas jest przygotowanych 1,5 miliona tabletek, więcej niż mieszkańców, Ale to początek,. to nie wszystkie rezerwy, to minimum na wypadek zagrożenia.