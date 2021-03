W pierwszej połowie roku, w wydaniu online i z zadaniami, które można realizować w ciągu jednego roku – taka ma być tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego.

– Zadania, których wykonanie zajmuje więcej niż rok nie będą dopuszczane do budżetu obywatelskiego – zapowiada prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Ja w tym roku już nie pozwolę na sytuację, żebyśmy wprowadzali do budżetu obywatelskiego inwestycje, które wykraczają z realizacją poza okres jednego roku. Mamy potem takie problemy, że zadanie jest możliwe do zrobienia, ale trzeba dokonać zmiany planów, które trwa 7 miesięcy, potem można zrobić projekt, który trwa kilka miesięcy i wszystko zamiast trwa rok, to trwa trzy lata. Jest przygotowany projekt zmiany uchwały Rady Miasta.