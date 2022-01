W tym roku Zielona Góra będzie obchodzić 800-lecie powstania, a w przyszłym będzie świętować 700-lecia uzyskania praw miejskich. Miasto szykuje się do celebrowania obu jubileuszy na różnych polach.

Ze świętowania chce też utrwalić ślad dla potomnych. W planie jest pozostawienie kapsuły. Co by miało się w niej znaleźć? Jakie przedmioty? Zdjęcia czy dokumenty? To już pytania do mieszkańców Zielonej Góry, które magistrat zadaje w mediach społecznościowych i prosi o pomoc zielonogórzan. Pytamy także i my naszych słuchaczy oraz czytelników, co byście widzieli w kapsule? Dajcie nam znać na portalu wZielonej.pl lub w naszych mediach społecznościowych.