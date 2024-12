Umiejętność dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem bez wątpienia jest czymś wartościowym. Dzielić można się dobrym słowem, miejscem w domu, a także jedzeniem. W rozmowie z Anną Duciewicz, założycielką jadłodzielni w Zielonej Górze, poruszyliśmy temat dzielenia się tym ostatnim.

Rozwiązanie w postaci jadłodzielni może okazać się bezcenne dla osób najbardziej potrzebujących. Jest to także świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z nadmiarem żywności. Gdzie w Zielonej Górze znajdują się jadłodzielnie?

O czym warto pamiętać, przygotowując żywność do oddania?

Ważne jest to, żeby żywność, którą sami wytworzymy była opisana, zapakowana w pojemniki albo słoiczki, a na tym, żeby było napisane, jaka to jest potrawa i kiedy ona została wytworzona. Dzielimy się żywnością, która sami byśmy zjedli i która się nadaje do spożycia.