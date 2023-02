Praca wre, choć w ostatnich dniach trochę przeszkodziła aura – mowa o realizacji jednej z największych miejskich inwestycji czyli budowie kąpieliska w zielonogórskiej Ochli. Sprawdzamy, co słychać na placu budowy i rozmawiamy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robertem Jagiełowiczem.

– Prace trwają – mówi szef MOSIR-u:

MOSIR czeka już na przyjazd niecki basenowej, która – jak zapewnia Jagiełowicz – jest już gotowa.

Basen w dużej mierze jest już gotowy u producenta do tego, aby go przetransportować do Zielonej Góry. Ma być gotowy na przełomie marca i kwietnia, gdy będzie ciepło i sucho. Później wejdzie pielęgnacja końcowa, czyli sianie trawy, sadzenie drzew, wszystkie elementy małej architektury. Będzie to robione w okolicach maja.