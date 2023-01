Trwa remont Kaczego Dołu. To jedna z najważniejszych miejskich inwestycji, która ma diametralnie zmienić oblicze jednego z najpopularniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Co w tej chwili się dzieje?

Wykonawca – firma Taurus Budownictwo i Usługi – zakończyło remont pumptrucka. O szczegóły pytaliśmy zielonogórskiego radnego “Zielonej Razem” Filipa Czeszyka, który pilotuje tę inwestycję.

Pumptruck jest praktycznie gotowy, był testowany przez jednego z rowerzystów. Był taki moment, że aura nie pozwalała na działanie, ale dlaczego teraz jest przestój? Być może jest jakaś przerwa technologiczna z tym związana.

W planie jest również budowa toru speedrowerowego. Ponadto miasto chce postawić na elementy małej architektury, a więc wokół placu będą ławeczki i nasadzenia.

Będzie taka przestrzeń do treningów parkour, sprzęt i miejsce do trenowania akrobacji. Tego nie było w Zielonej Górze. Oprócz tego pojawią się nasadzenia. ławeczki, teren rekreacyjny. Mnóstwo nasadzeń. od strony bloków, a w przyszłości trochę drzew pojawi się na skarpie. Pojawi się tam zjeżdżalnia skarpowa.

Inwestycja pochłonie kwotę 2 milionów złotych. Prace mają się zakończyć przed wakacjami.