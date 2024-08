Trwa remont ul. Prostej. Tam, podobnie jak na innych modernizowanych drogach w mieście, przede wszystkim jest wymieniana nawierzchnia. Będą też naniesione drobne poprawki na zjazdy.

– Wszystko wskazuje na to, że wyremontujemy też zatoki autobusowe – mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w zielonogórskim magistracie.

Remontowany teraz odcinek ul. Prostej zaczyna się tam, gdzie w zeszłym roku zakończyła się inwestycja wodociągów.

My idziemy dalej. Tam gdzie oni skończyli, my będziemy kontynuować. Dojdziemy do al. Wojska Polskiego, do ronda Korcza. Tam, gdzie jest krzyżówka Prostej i Wojska Polskiego. Wykonany został już pierwszy odcinek, obecnie jesteśmy na drugim. Cały odcinek powinien być zrobiony do końca września. Ale jest szansa, że zasadnicze roboty skończymy w sierpniu, a na wrzesień zostanie wykończeniówka.