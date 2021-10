Galeria Pod Topolami ma nowego właściciela. Kilka tygodni temu teren wokół budynku został posprzątany. W środku rozpoczęły się też prace remontowe.

Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, liczy, że w najbliższym czasie uda się galerię przywrócić do użytkowania i mieszkańcy miasta będą mogli z niej korzystać, tak jak korzystali wcześniej. Obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

Myślę, że to już właściciel określi, jakie działalności będą prowadzone, ale mam nadzieję, że będzie to podobnie jak było wcześniej. Czyli część usług, część handlowa, jakaś restauracja. Ale to wszystko będzie zależało od tego jaki pomysł na to ma właściciel. Nie było pozwolenia na budowę, więc niewiele wiemy, co tam może się zmienić. Zmienić mogą się teraz jedynie ścianki działowe, bo to w ramach remontu może być zrealizowane.