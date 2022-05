Czy lubuskie się wyludnia? Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z przeprowadzonego w ubiegłym roku spisu powszechnego. Wynika z nich, że w województwie lubuskim nie ma nawet miliona mieszkańców.

W porównaniu z poprzednim spisem powszechnym jest to spadek o 3 punkty procentowe. Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, zwraca uwagę, że w stosunku do 2011 roku liczba ludności w grupie wiekowej 15-64 znacząco się zmniejszyła.

Powyżej 65 lat to co tutaj straciliśmy, tam wzrasta, czyli starzejemy się w tempie błyskawicznym. Jeśli chodzi o współczynnik feminizacji, on nie uległ jakimś istotnym zmianom – w tej chwili mamy kobiet mamy 52%, mężczyzn 48%, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Odwrotna proporcja jest na terenach wiejskich, gdzie jest więcej mężczyzn niż kobiet.