Trzy lata temu pojawił się pomysł na rozbudowę zakładu Lumel, nie tylko z myślą o usprawnieniu produkcji, ale również o pracownikach. Na terenie firmy powstała bowiem infrastruktura sportowa, która będzie służyć do wypoczynku i rekreacji. Obiekt nosi nazwę Lumel Arena.

Nową część zakładu odwiedził już wiceprezydent Dariusz Lesicki. Miał okazję zobaczyć, z jakich elementów składa się strefa relaksu dla pracowników Lumelu.

Jest to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki, część fitnessowa, część hotelowa, z której pracownicy mogą korzystać. To jest ewenement. Nawet po pracy można zapewnić pracownikom jakieś elementy aktywnego wypoczynku. Byliśmy z prezydentem pod wielkim wrażeniem tej hali.