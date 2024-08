Lato w pełni, co widać też w Ogrodzie Botanicznym. Nasze reporterki z kamerą odwiedziły to miejsce.

Na jakie rośliny zwrócić uwagę podczas spaceru? O tym mówi Weronika Czeska z Ogrodu Botanicznego.

To jeżówki, które aktualnie kwitną, są to też budleje Dawida, ketmia syryjska, duży zasób hortensji. Dodatkową atrakcją jest łąka kwietna i ogród użytkowy. W okresie wakacyjnym dużo osób odwiedza ogród. Są to osoby, które przychodzą tutaj prywatnie.