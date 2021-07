Co jest potrzebne nauczycielom i uczniom w nowym roku szkolnym? Jakie były konsekwencje związane z nauką podczas pandemii?

Między innymi o to miasto chce zapytać przedstawicieli zielonogórskiej oświaty. Po zakończeniu roku szkolnego do szkół trafiły specjalne ankiety. Mówi naczelnik wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Jarosław Skorulski.

Jesteśmy w trakcie szczegółowych badan. Chcemy postawić diagnozę, Została przeprowadzona ankieta ze wszystkimi wychowawcami. Układamy teraz z socjologami dużą ankietę badawczą, którą mam nadzieję zorganizujemy we wszystkich szkołach, by pokazać stan oświaty po pandemii.

Jarosława Skorulskiego zapytaliśmy czego dokładnie dotyczyć będzie ankieta.

To był czas, który nie najlepiej wpłynął na kondycje nauczycieli. Chcielibyśmy jako jedyni miasto w Polsce postawić taką całkowitą diagnozę. My, jako władze miasta, będziemy mieli materiał, w jaki sposób wesprzeć szkoły.

Póki co mamy wakacje. Uczniowie i nauczyciele do szkół wrócą dopiero we wrześniu