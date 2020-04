W programie „Miejski Alert” pojawiają się liczne pytania, które dotyczą funkcjonowania Zielonej Góry w czasie koronawirusa. Mieszkańcy pytają jednak także o sytuację w powiecie. Jedna ze słuchaczek zastanawiała się „dlaczego miasto i wojsko ukrywają informację o ognisku koronawirusa w bazie wojskowej w Czerwieńsku?”.

Prezydent Janusz Kubicki przyznał, że nic mu nie wiadomo na temat sytuacji w Czerwieńsku. Poprosił jednak o to, aby sprawdzać takie doniesienia.

Nie jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się w Czerwieńsku. Nie ukrywam informacji, bo uważam, że ukrywanie informacji byłoby najgorszą rzeczą. Natomiast pamiętajmy również o tym, aby te informacje, które się pojawiają, weryfikować. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby w jednostce w Czerwieńsku był koronawirus. Ale może to wynikać z tego, że Czerwieńsk nie jest moją domeną. Jeżeli byłoby tam ognisko wirusa, to ilość zarażonych w województwie byłaby zdecydowanie większa, a ona nie jest tak duża. Więc nic na ten temat nie wiadomo – być może coś tam się dzieje, ale to dopiero wyjdzie. Choć nie chciałbym wszystkich straszyć. Co chwilę mamy różnego rodzaju alarmy, które nie są potwierdzone pozytywnym wynikiem testów, z czego się bardzo cieszę. Staramy się o tych alarmach nie informować, bo uważamy, że byłoby to niepotrzebne wzbudzanie niepokoju. Janusz Kubicki

Skierowaliśmy pytanie do Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydział Prasowy wyjaśnił, że w jednostkach wojskowych w kraju zdarzają się przypadki zakażenia koronawirusem. – Zaznaczamy, że w stosunku do liczby personelu wojskowego tych przypadków nie jest wiele, dlatego nie mają one wpływu na tok funkcjonowania jednostek – czytamy w przesłanym mailu. MON zapewnia też, że żołnierze są świadomi zagrożenia i ściśle stosują się do wprowadzonych obostrzeń. Na terenie jednostek dotkniętych koronawirusem są prowadzone badania, jest też zarządzana kwarantanna lub hospitalizacja.