Miał być remont, a skończy się na jego przebudowie. Tak jak informowaliśmy, wiadukt przy Zjednoczenia wymaga całkowitej odbudowy.

Miasto szykuje się do tego, aby rozpocząć prace. O szczegóły pytaliśmy prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego:

Gigantyczny problem, wiadukt jest do rozbiórki. Przygotowujemy się do tego, walczymy o to, by jak najszybciej to rozpocząć. Pilnujemy jednej nitki, co chwilę jest badany przez naszych naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wierzę w to, że skończymy przez półtora roku budowę pierwszej nitki, wtedy rozbierzemy drugą i wybudujemy wiadukt tak, aby można było spokojnie jeździć.