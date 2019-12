To był ostatni w 2019 roku program „Prezydent na 96 FM”. Na antenie Radia Index nie zabrakło więc pytań o dokonania i to, jaka przyszłość rysuje się w Zielonej Górze. Odpowiadał na nie prezydent Janusz Kubicki.

Na pewno w roku 2020 na nasze ulice wyjadą elektryczne taksówki. Wprowadzi je firma Ekoenergetyka Polska, która dostarczyła wcześniej stacje ładowania elektrycznych autobusów.