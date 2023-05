Zielonogórska policja zatrzymała dwie osoby, które niszczyły nagrobki na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Funkcjonariuszy kilka dni temu zawiadomił mężczyzna, który po zmroku poszedł na cmentarz, by zapalić znicze na grobie bliskich. Usłyszał głośne rozmowy i tłuczone szkło. Okazało się, że stłuczono kilka płyt, wazony, a także znicze. Na cmentarzu nie ma monitoringu. Wandali ustalono na podstawie działań operacyjnych.

Sprawcami okazali się 32-latek z Zielonej Góry i 21-latka z Mazowsza. Oboje usłyszeli zarzuty dotyczące znieważenia miejsca spoczynku zmarłego i zostali objęci policyjnym dozorem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Straty spowodowane przez wandali to co najmniej kilka tysięcy złotych.