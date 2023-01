Trudno to sobie wyobrazić, ale trzeba się pewnie na to przygotować. W nadchodzących rozgrywkach eWinner pierwszej lidze zielonogórscy żużlowcy nie będą mogli korzystać z legendarnej nazwy Falubaz.

To efekt zakończonego dziś sporu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczył prawa do nazwy. O prawo do niej “walczyły” zielonogórski klub i przedsiębiorstwo. Rację trybunał przyznał temu drugiemu podmiotowi.

Zielonogórski klub żużlowy na razie nie komentuje sprawy.