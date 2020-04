Około 30 palet pieluch, kapsułek do prania, podpasek i płynów do naczyń otrzymał lubuski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Dary przekazała jedna z firm, która produkuje artykuły higieniczne. Miasto rozdzieliło je między potrzebujące instytucje, m.in. szpital, Caritas i Dom Pomocy Społecznej.

Środki higieny bezpłatnie przewiozła jedna z zielonogórskich firm transportowych. Artykuły były zmagazynowane w Sochaczewie.

– Robimy, co możemy, żeby pozyskiwać takie darowizny. Nie jest to w tej chwili łatwe – mówi Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze.

To jest wymierna pomoc. Mam nadzieję, że to się przyda. Pomoc otrzymało od nas między innymi stowarzyszenie Rondo, dom dziecka z Lubska czeka na nasze wsparcie. Oczywiście takie wsparcie pojechało też do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze. Noclegownia zielonogórska to także miejsce, gdzie ta pomoc jest na pewno bardzo potrzebna. Paulina Grzesiowska-Nowak

PCK przyjmuje także indywidualną pomoc od mieszkańców. Prosi jednak o kontakt telefoniczny.