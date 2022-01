W Zielonej Górze trwają badania hałasu. Przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja stanęły tajemnicze białe skrzynki.

To specjalistyczny sprzęt, który służy do pomiaru natężenia ruchu i hałasu w Zielonej Górze. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co pięć lat musi zostać sporządzona Strategiczna Mapa Hałasu. Po raz ostatni podobne badania były prowadzone w Zielonej Górze w 2017 r.

Nowa mapa hałasu musi być gotowa do 30 czerwca.