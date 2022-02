Za nami akcja Eko Choinka. Odbyła się ona już po raz piąty. W jej ramach Lasy Państwowe razem z Urzędem Miasta i Zakładem Gospodarki Komunalnej przetworzyły bożonarodzeniowe choinki.

Jak przyznaje Wojciech Grochala, dyrektor Lasów Państwowych w Zielonej Górze, sama akcja rozpoczyna się w grudniu, kiedy zielonogórzanie są zachęcani do kupowania ekologicznych, zielonych drzewek.

Kiedy je już ludzie wykorzystają i się przy nich cieszą, szczególnie to jest uciecha dla dzieci, to chcieliśmy, żeby one nie zostały zmarnowane, nie zostały wyrzucone na śmietnik, tylko dalej spełniały pożyteczną rolę. I ta pożyteczną rolą jest właśnie ta eko, ich ekość. To polega na tym, że one znowu zaczynają stanowić materiał, który jest przydatny. Czy to właśnie jako nawóz może być wykorzystywany w parkach, w ogrodach szczególnie pod iglaki. Bo te zrąbkowane choinki są doskonałym takim materiałem.

Naturalne choinki w okresie wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, po wycince służą jako ozdoba, by po świętach wrócić na łono natury. Mówi Wojciech Grochala.

Również chcemy, żeby zgromadzone drewno w tych choinkach wykorzystać jako materiał jako drewno do tego, że można z niego wykonać różne ozdoby i ten pomysł propagujemy tez już od pięciu lat. Artyści zielonogórscy z choinek, z drewna z tych choinek wykonują ozdoby i te ozdoby potem są przekazywane na przeróżne akcje charytatywne i zbierane z tej akcji charytatywnej pieniądze przekazywane są dla zielonogórzan, głównie dla dzieci, które chorują na trudne do wyleczenia choroby.

Jak przyznaje Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, zostało przygotowanych około 600 worków ze zrębkami, po które zgłosili się mieszkańcy Zielonej Góry.

Nasza rola jako ZGK to odbiór codzienny choinek przez okres stycznia i lutego. Muszę powiedzieć, że bardzo nas to cieszy, że w tym roku odebraliśmy 16 tysięcy choinek w Zielonej Górze. To jest o ponad 4 tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Dla nas o tyle istotne, że mieszkańcy używają czy wykorzystują żywe choinki, bo one są bardziej ekologiczne. Im więcej żywych drzewek, tym mniej plastiku, a na tym nam też jako firmie zależy.

Do tej pory w ramach akcji Eko Choinki powstały nie tylko obrazy na deskach jodłowych, ale i meble dziecięce, które służą w świetlicy Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska.