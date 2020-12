Zapach lasu, piękny wygląd, możliwość oddania do recyklingu – wielu z nas właśnie to ceni sobie w naturalnej choince. Najczęściej rolę świątecznego drzewka odgrywa jodła, daglezja i świerk. Co prawda w lubuskich lasach przeważają sosny, ale są miejsca, gdzie możemy legalnie otrzymać wymarzoną choinkę.

Drzewa na choinki pochodzą z plantacji lub miejsc, gdzie nie może rosnąć las – na przykład pod liniami wysokiego napięcia.

Drzewka wyhodowane na specjalnej plantacji, pod liniami energetycznymi lub pochodzące z tak zwanych cięć pielęgnacyjnych, sprzedawane są w sześciu nadleśnictwach naszej dyrekcji. Dlatego też ilość dostępnych choinek jest mocno ograniczona. Szczegółów dotyczących tegorocznej sprzedaży drzew bożonarodzeniowych udzielają nasze jednostki, a są to nadleśnictwa Babimost, Bytnica, Nowa Sól, Świebodzin, Torzym i Wolsztyn.

Abyśmy mieli pewność, że drzewko zostało pozyskane z lasu legalnie, leśnik wydaje dowód sprzedaży, tzw. asygnatę. To również gwarancja, że wycinka drzew nie zagraża trwałości lasu.