Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ogłasza zapisy na półkolonie w trakcie ferii zimowych. Zapisy rozpoczną się jutro, 4 stycznia od 8:00 i będą prowadzone drogą elektroniczną.

Na stronie mosir.zgora.pl o 8:00 pojawi się formularz zgłoszeniowy. Ważna informacja, jedna osoba może maksymalnie zapisać dwójkę dzieci. Półkolonie będą odbywać się w dwóch turnusach. Pierwszy turnus rozpocznie się 17 i potrwa do 21 stycznia, zaś drugi od 24 do 28 stycznia. Limit miejsc na każdy turnus wynosi 25 osób. Zajęcia będą odbywać się od 8 do 15 i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Półkolonie mają charakter sportowy. Na dzieci będą czekać zajęcia m.in. na basenie, gry i zabawy sportowe w hali czy zawody lekkoatletyczne. Przewidziane są także posiłki – poranny poczęstunek i obiad.