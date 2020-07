Na początku miesiąca wystartował program „Moja woda”. W naszym regionie zajmuje się nim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Celem programu jest przeciwdziałanie suszy poprzez tworzenie retencji, czyli miejsc zatrzymywania wody opadowej lub wody z roztopów. Na inwestycje w tym zakresie można uzyskać maksymalnie 5 tysięcy złotych.

Dofinansowanie może posłużyć np. na zakup i montaż zbiorników retencyjnych.

Można je uzyskać na zakup i montaż zbiorników podziemnych, naziemnych, system rozsączający, oczywiście zakup pompy, żeby móc tę wodę ze zbiornika wypompować i wykorzystać do celów zagospodarowania na własnej działce.

Wniosek o dotację z programu „Moja Woda” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przy składaniu dokumentów nie obowiązuje kryterium dochodowe – wystarczy jedynie być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.

W ciągu trzech dni funkcjonowania programu do funduszu wpłynęło już 70 wniosków o dotacje. Kwota przeznaczona do podziału to 4 miliony złotych, co powinno wystarczyć na dofinansowanie około tysiąca wniosków.