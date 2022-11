Białe, papierowe i z czerwonym logiem Caritas – jak co roku, tak i teraz wyglądają torby pomocowe. Pomocowe, bo to właśnie do nich można włożyć różnego rodzaju artykuły spożywcze, środki czystości i kosmetyki dla osób potrzebujących.

Wszystko po to, żeby osoby te mogły spędzić święta nieco inaczej, czyli lepiej, niż każdy inny dzień w roku. A kto może pomóc? To tłumaczy Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas w naszej diecezji.

Akcja jest skierowana do wszystkich osób dobrej woli. Mogą to być osoby indywidualne, mogą to być firmy, szkoły. Torby rozdajemy w naszym biurze przy Bema, czy też za pośrednictwem parafialnych zespołów Caritas.

Dodajmy – najlepszym wypełnieniem torb będą artykuły o dłuższej dacie ważności. W tym makarony, konserwy mięsne lub rybne, kawy, herbaty oraz mąki i cukier. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie Caritas.